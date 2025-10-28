Abone ol: Google News

Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde karşıt görüşten öğrenciler arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. İki öğrencinin yaralandığı olayla ilgili 23 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 09:13
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI VAR

Yaşanan kavgada iki öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

23 GÖZALTI KARARI

Olaylara karışan 23 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri aldı.

