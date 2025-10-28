Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı

- Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
- İki öğrenci yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.
- Polis ekipleri üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI VAR
Yaşanan kavgada iki öğrenci yaralandı.
Yaralı öğrenciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
23 GÖZALTI KARARI
Olaylara karışan 23 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri aldı.