Hacı adayları kutsal topraklara ulaşıyor

AA

Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, hazırlıklarını tamamlayarak Mekke ve Medine'ye gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye'den ilk kafile 29 Nisan'da yola çıktı.

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine ulaşıyor.

Kafileler halinde mübarek topraklara gelen hacı adayları, kalacakları yerlere yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor.

Hacı adayları ihram niyeti ve telbiyelerle Mescid-i Haram'a giderek dualarla tavaf yapıyor.

Hacı adayları, Kabe'nin güneydoğusundaki Hacerü'l Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor.

HACERÜ'L ESVED'DE YOĞUNLUK

Hacerü'l Esved çevresinde yoğunluk yaşanırken, görevliler izdihamı engelleyip rahat ibadet edilebilmeleri için hacı adaylarına sık sık uyarıda bulunuyor.

"HACI ADAYLARININ ÇOĞU ULAŞTI"

Mekke-i Mükerreme'de açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının çoğunun mübarek beldeye ulaştığını söyledi.

85 BİN KİŞİDEN 65 BİNİ KUTSAL TOPRAKLARDA

Türkiye'den mübarek bölgelere intikallerin sürdüğünü aktaran Bircan, "Yaklaşık 85 bin kişilik kontenjanımızın 65 bini şu anda kutsal beldeye ulaşmış durumda. Geriye kalan 20 bin kişilik kısım da önümüzdeki günlerde Mekke-i Mükerreme'ye gelecek. Hacı adaylarımız Arafat vakfesine çıkacaklar ve hacı olacaklar." diye konuştu.

HAC

Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp, Mescid-i Haram ve Say alanındaki zemzem suyunu ayakta, Kabe'ye dönmüş halde dualar ederek şifa umuduyla içiyor.

TAVAF

Tavafı 2 rekat namaz ile tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında yürüyüş yapıyor.

Say'ın bitirilmesinin ardından ziyneti temsil eden saçlarını bir miktar kesen hacı adayları Allah’a bağlılıklarını, fedakarlıklarını temsili olarak gösteriyor.

ARAFAT

Sınırlı ve sorumlu hayat yaşamayı tecrübe edinen hacı adayları, Arafat'a çıkma günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.

MİLYONLARCA KİŞİ HEYECANLA HACI OLMAYI BEKLİYOR

Zamanlarını arife gününe kadar Kabe'de Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, heyecan içinde hacı olacakları günü bekliyor.