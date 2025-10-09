Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde ile alakam yok

Gündemi meşgul eden konu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemleri tamamlanan ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

HADİSE'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise olarak bilinen Hadise Açıkgöz'ün, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Hadise Açıkgöz, verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU İLE ALAKAM OLMADI"

Açıkgöz ifadesinde, kendisine sorulan ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz' sorusuna, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de kullanımı özendirici bir paylaşım kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde içilen bir ortamda kesinlikle bulunmadım, sattığı bilinen biri ile irtibat da kurmadım." dedi.

"HAYATIM BOYUNCA UYARICI MADDE KULLANILAN BİR ORTAMA GİRMEDİM"

Açıkgöz, "Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLERE KARŞI GEREKLİ YASAL SÜREÇLERİNİ BAŞLATILACAĞIZ"

Öte yandan Açıkgöz'ün avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: