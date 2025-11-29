Hafta sonu Türkiye genelinde yağış bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurdun büyük kesimi hafta sonunu yağışlı geçirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli; Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Pazar günü ise Edirne ve Kırklareli dışında yurdun tamamı yağışlı geçecek.

Yağışların Marmara, Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak; İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ YİTİRECEK

Gelecek hafta ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.