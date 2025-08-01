Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak: Yağmur geliyor mu?

Yurtta sıcaklık mevsim normallerinin üzerine seyrederken kuraklık ve aşırı sıcak hava, yaşam şartlarını zorlaştırdı.

Yağışsız geçen günler, orman yangınlarıyla mücadelede de büyük bir sorun oluştururken vatandaş, yağmuru merakla bekler oldu.

SICAK HAVAYA BİRAZ MOLA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin kurak geçen günlere biraz ara vereceğini duyurdu.

Sıcaklıklar, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek.

SICAKLIK KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cengiz Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

"GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 4-5 DERECE DÜŞÜŞ VAR"

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

'3 GÜN BOYUNCA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK'

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle bugün akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.

Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların bugünden itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

HAFTA SONU İSTANBUL'A YAĞMUR DÜŞECEK

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

1 Ağustos Cuma:

2 Ağustos Cumartesi:

3 Ağustos Pazar:

4 Ağustos Pazartesi:

5 Ağustos Salı: