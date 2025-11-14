Hakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'deki ateşkes gibi bölgesel konular değerlendirildi.

Fidan, yoğun diplomasi trafiğiyle önemli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor... Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere Bakan Hakan Fidan, önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BARRACK VE GORKA'YI KABUL ETTİ ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti. SON GELİŞMELER ELE ALINDI Görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı, Gazze'deki ateşkes gibi bölgesel konuların değerlendirildiği belirtiliyor.

Murat Kurum'dan Özel'e: Masabaşı siyaset yapıyor

Yılmaz Özdil'den muhalefet medyasına tepki: Amigoluk yapıyorlar