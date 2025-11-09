Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Hakan Fidan ABD'ye gidiyor

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Kasım'da ABD'yi ziyaret edecek.
- Aynı gün Suriye lideri Ahmet Şara, Beyaz Saray'ı ilk kez ziyaret edecek.
- Şara'nın ziyaretine dair detaylar, Suriye basını tarafından aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği...
Bu kapsamda, Bakan Hakan Fidan'ın ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
ŞARA'NIN BEYAZ SARAY'I ZİYARET EDECEĞİ GÜN, FİDAN DA ABD'DE OLACAK
Suriye lideri Ahmet Şara'nın yarın ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ABD’de olacağı kaydedildi.
NE OLMUŞTU
Ahmed Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin detaylar, Suriye basını tarafından paylaşılmıştı.
Açıklamada, Şara’nın Brezilya’da düzenlenen ‘COP30 İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından Washington’a geçtiği duyurulmuştu.
BEYAZ SARAY'A GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI
ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara'nın, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı belirtilmişti.