Hakan Fidan: Vize serbestisi diyaloğu başlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Johann Wadephul ile Ankara’da görüştü.

Hakan Fidan, görüşmenin ardından Wadpehul ile düzenlediği ortak basın açıklamasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞUNUN YENİDEN CANLANDIRILMASI İÇİN NİYET BEYANINI TEKRARLADIK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz."

"TÜRKİYE BUNDAN SONRASINI DA YAPMAYA HAZIR"

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin de konuşan Fidan, şöyle devam etti:

"İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır. Bu konuda da mutabakatımız var.

Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır.

Bakanlık olarak, bir büyükelçimizi insani yardımlar koordinatörü olarak görevlendirdik.

Gazze'nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceğiz.

Nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu'dur. "