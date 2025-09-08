Hakan Fidan: Aziz milletimizin başı sağ olsun İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki çocuk tarafından polis merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit polisler için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.