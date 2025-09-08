Hakan Fidan: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Türkiye, İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı...
Silah seslerinin yükseldiği Balçova ilçesinde bulunan İşgören Polis Merkezi'ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.
2 POLİS ŞEHİT OLDU
Saldırı sonucu 2'si polis 3 kişi yaralanarak tedavi altına alınırken, 2 polis memuru şehit oldu.
Ülke şehit haberleriyle sarsılırken, saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken olay yerinde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın suç kaydı bulunmadığını belirtti.
"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hain saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Fidan, yaralılara da acil şifalar dilediği mesajında şu sözlere yer verdi:
"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."