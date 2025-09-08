Abone ol: Google News

Ömer Çelik: Polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Bornova ilçesinde 16 yaşındaki saldırganın silahla polis merkezine ateş açması sonucu 2 polis şehit olurken, 2'si polis 3 kişi de yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu hain saldırıyı lanetlediğini ifade etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 11:42
Ömer Çelik: Polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz

İzmir silah sesleriyle güne başladı...

Balçova ilçesinde 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda 2 polis şehit oldu, ikisi polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başladığını aktarırken İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırganın suç kaydı bulunmadığını belirtti.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi sarsan bu acı olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzüntüsünü paylaştı.

Ömer Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda yürek burkan görüntüler İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda yürek burkan görüntüler
İzmir'deki polis katilinin yakalanma anları İzmir'deki polis katilinin yakalanma anları
İzmir'de polislerimizi şehit eden katil yakalandı: İşte ilk görüntüler İzmir'de polislerimizi şehit eden katil yakalandı: İşte ilk görüntüler

Gündem Haberleri