Ömer Çelik: Polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz

İzmir silah sesleriyle güne başladı...

Balçova ilçesinde 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda 2 polis şehit oldu, ikisi polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başladığını aktarırken İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırganın suç kaydı bulunmadığını belirtti.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi sarsan bu acı olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzüntüsünü paylaştı.

Ömer Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."