Türk Bayrağı görselleri 2026: En güzel bayrak resimleri! Dalgalanan Ay-Yıldız Türk Bayrağı...

20 Ocak 2026 Türk Bayrağı paylaşımları, Mardin Nusaybin sınır hattında meydana gelen provokatif eylemler üzerine bir tepki olarak paylaşılıyor.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ise idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar ise Türk Bayrağı paylaşımları ile sosyal medyada destek mesajları veriyor.

Bu kapsamda, "en güzel bayram resimleri," "Türk Bayrağı profil resmi", "Türk Bayrağı duvar kağıdı" gibi başlıklar gündemde.

İşte, Türk Bayrağı görselleri...