Hakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Ankara bu kapsamda da bugün yine önemli bir konuğu ağırladı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'DA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Ankara'da görüştü.

Görüşmede bölgesel ve küresel konuların dışında, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı öğrenildi.