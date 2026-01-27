İstanbul'da kesik baş cinayetinde kan donduran ifade

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi.

ŞİŞLİ'YE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Khokimova'nın sevgilisi D.A.U.T. tarafından Ümraniye'deki evinde öldürüldüğü ve arkadaşı G.A.K.'nin yardımıyla parçaladıktan sonra valize koyup taksiyle Şişli'ye getirdikleri tespit edildi.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

KAN DONDURAN İFADE

Şüphelilerin ifadesine ise Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş ulaştı.

İfade şunlar yer aldı;

"BENİ ALDATTI, ÖLDÜRDÜM"

Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden Gofurjon'un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon'un da haberi vardı. Durdona'yı öldürdükten sonra Durdona'nın telefonunu ben üzerime almıştım.

Havalimanına giderken ihtiyaç amaçlı durduğumuz yerde telefonu attım. Ben Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisinin yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

"DURDONA İÇİN GELDİM"

Son gelişimde Durdona için geldim. İletişim numarası olarak verdiğim hat Durdona üzerine kayıtlıydı, İstanbul'a son gelişimden sonra bu hattı kullandım. Bu olay haricinde Türkiye'de herhangi bir adli olaya karışmadım.

Bana sormuş olduğunuz Ekrem Kurban isimli şahsın kasap olduğunu biliyorum. İstanbul'a geldiğimde iş arıyordum. Durdona beni kendisiyle tanıştırdı. Yanında çalışmadım. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur, aramızda alacak verecek de yoktur. Telefon rehberimde kendisi kayıtlı değildir. Bana sormuş olduğunuz Sokhibjon Sobırov isimli şahsı tanımıyorum.

Bana sormuş olduğunuz Gofurjon Kamalkhodja isimli şahıs ile 15,20 gün önce Telegram üzerinden, Özbekler kanalında tanıştık. O çok pahalı parfümler, kıyafetleri, eşyaları yarı fiyatına satardı.

Bu sebeple kendisiyle tanıştım. Yılbaşından sonra tarihini tam olarak hatırlamıyorum, kendisiyle ilk defa yüz yüze gelip tanışmamız bu zamanda oldu. Gofurjon elinde malzeme olduğunda, satmaya çalıştığında kendisiyle görüşürdük.

Haftada bir ya da iki gün en fazla görüşürdük. Evi Ümraniye Çarşı metro civarındadır. Telefon numarasını kaydetmedim. Evde sevgilisiyle birlikte yaşadığını biliyorum. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur, aramızda alacak verecek de yoktur.

"GEZDİK, TOZDUK, OTELLERE GİTTİK"

Bana sormuş olduğunuz Durdona Khakımova isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. TikTok üzerinden canlı yayında tanıştık, bu yayında 5,6 arkadaş, grup kurarak konuşmaya başladık. Bu grupta ben ve Durdona da vardı. 2025 senesinin Ocak ayı ya da Şubat ayının ilk haftalarında görüştük.

Bu tarihten itibaren kendisiyle ilişkimiz başladı. İstanbul Şirinevler'de Hürrem olarak hatırladığım bir yerde ilk görüşmemiz oldu. 3,4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Mayıs ayına kadar gezdik, görüştük, otellerde birlikte kaldık.

Mayıs ayında eşim benden şüphelenmeye başladı, eşim bu esnada Özbekistan'daydı. Mayıs ayında eşim Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. 2 gün sonra da eşime Durdona ile olan ilişkimi söyledim.

Sonra eşim ile birlikte Özbekistan'a geri döndük. Özbekistan da bulunduğum süreç içerisinde Durdona ile telefondan internet üzerinden görüşüyorduk.

Özbekistan'da 6 ay kadar kaldıktan sonra İstanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. İş yerini bilmiyorum.

Fatih'te yaşadığını biliyorum, kaldığı eve de gitmişliğim oldu. Eşinden boşanmış olduğunu biliyorum. Durdona bu evde 2 kızı, Erhan ve Eser isimli kişilerle birlikte yaşar. Erhan'ı Durdona'nın arkadaşı olduğunu, Eser'in ise Erhan'ın oğlu olduğunu bana söylemişti. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

24.01.2026 günü Gofurjon'un evinde saat 10.00 sıralarında uyandım. Evde geceden 3 kişi vardı, ben, Gofurjon ve evi kiralayan bir erkek şahıs vardı. Bu şahıs Tacikistanlı olabilir, ismini Ali olarak biliyorum. Sabah uyandığımda kiralayan bu şahıs evden ayrılmıştı. Saat 11.00'den sonra evden Gofurjon ile birlikte çıkıp Aksaray'a taksiyle gittik. Taksiye çarşı metro civarından bindik.

Aksaray'da Yenikapı civarında indik. Taksinin parasını da Gofurjon karşıladı. Yenikapı'da Gofurjon telefonunu Kumkapı tarafında bir telefoncuya verdi. Telefon karşılığında telefoncudan da para aldı. Gofurjon'dan ben 3000 TL para elden aldım. Bu parayı üzerimde para olmadığı için taksiye vermek için kendisinden aldım. Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümraniye'ye geçtim.

"KAFASINA ÜTÜYLE VURDUM"

Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümraniye'ye geçerken Gofurjon ile mesajlaştık.

Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, Eser isimli çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye'deki eve geldikten 15,20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi.

Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi. Daha sonra Durdona anahtar ile kapıyı açıp eve girdi.

Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık.

Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına yere düştü.

"KALDIRIP BANYOYA TAŞIDIM"

Sigaradan sonra koridordan Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu.

Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15,20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık.

"BACAKLARINI, DİZLERİNİ KESTİK"

Gofurjon taşırken iki ayağından tutuyordu, ben de baş ve sırt kısmından tutuyordum. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona'yı üzerine bıraktık.

Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış.

Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçakları Durdona'yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu.

Gofurjon bıçakları ben demeden kendisi alıp getirdi. Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim.

"PARÇALARINI FARKLI POŞETLERE KOYDUK"

Yine Gofurjon'un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetiyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk.

"GÖVDESİNİ AÇIK RENKLİ BİR POŞETE KOYDUK"

Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk. Diğer çöp poşetlerini 2,3 poşete sarıp öyle koyduk. Gövdesinin olduğu çöp poşetini açık renkli bir bavula koyduk. Bacaklarının tüm kısımlarını siyah renkli bir çantaya koyduk. Kafayı da ayrı bir siyah renkli çantaya koyduk.

"VALİZİ İKİYE BÖLDÜK, FARKLI ÇÖPLERE ATTIK"

Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynırına attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık. Evin önünde bulunduğumuz esnada sokaktan geçen taksiyi çevirdik.

Saatini tam hatırlamıyorum ama akşam üzeriydi. Bavul ve çantaları taksinin bagaj kısmına yükleyerek bindik. Taksiyle 1 saat kadar sonra Şişli'ye geldik. İndiğimizde gövdenin bulunduğu büyük bavul bendeydi. Diğer iki çanta da Gofurjondaydı. Taksiden indikten sonra 50,60 metre kadar yürüdük. Yürüdüğümüz yolda gördüğümüz ilk çöp kutusunun içine Gofurjon elindeki iki çantayı attı.

Daha sonra bendeki açık renkli bavul ile birlikte Gofurjon ile yürümeye devam ettik. 200,250 metre kadar sonra mahalle içinde yine bir çöp konteynırı gördük. Gofurjon ile birlikte bavulu açarak içerisindeki gövdeyi çöpe attık. Buradan yaklaşık 100 metre sonra Gofurjon valizi ikiye bölerek başka bir çöp kutusuna attı.

KAÇIŞ PLANI

En son bavul bölünüp çöp kutusuna attıktan sonra 50,60 metre kadar yürüdük. 5,10 dakika sonra caddenin başında gördüğümüz taksiyi çevirdik. Bu taksiyle Gofurjon ile birlikte Aksaray'a 15,20 dakika kadar sonra gittik. Aksaray'da Gofurjon ile birlikte gittiğimiz aynı günün sabah saatlerindeki telefonu sattığı şahsın yanına gittik. Buraya bilezikleri, kolyeleri ve küpeleri satmak için gitmiştik.

Ancak satamadık, bilezikler, kolyeler ve küpeler Gofurjon'da kaldı. Sabah Gofurjon'un telefonunu sattığı şahıstan para aldık. Bu parayla Gürcistan'a gitmek için uçak bileti aldık. Bilet aldığımız yerde bulunan Gofurjon'un arkadaşı bize siyah renkli bir araba ayarladı.

Biz bu araçla 25.01.2026 günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittik. Bu araçta ben ve Gofurjon haricinde aracın şoförü vardı. Havalimanına giderken ihtiyaç gidermek için bir defa durduk. Durduğumuz yerde evler yoktu, sadece bir durak vardı.

"BEKLERKEN POLİS GELDİ"

Durduğumuzda ben, Gofurjon ve taksi şoförü aşağıya indik. Burada birer sigara içtik. Sigaraları içtikten sonra tekrar arabaya binip havalimanına gittik. Havalimanında uçak saatimizi beklediğimiz esnada Polisler gelerek bizi aldı.

"EVE GETİRMESİNİ BEN SÖYLEDİM"

Ben Durdona ile yaklaşık 4,5 gün önce kavga etmiştik. Gofurjon da benim aracılığım ile Durdona ile tanışmıştı. Bu sebeple Gofurjon'a Durdona ile iletişime geçmesini, eve getirmesini ben söyledim.