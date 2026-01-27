Kerimcan Durmaz için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik yasa dışı bahis soruşturması...

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCILIK 5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

BAHİS YA DA ŞANS OYUNLARINA TEŞVİK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"BİLEREK VE İSTEYEREK SUÇ İŞLEMEDİM"

Hakimlikteki ilk ifadesinde Durmaz, "Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim.

Malta'da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır" sözleriyle kendini savunmuştu.

TCK NE DİYOR

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, yasa dışı bahse teşvik etme suçu doğrudan bir maddeyle düzenlenmemekle birlikte, suçlar ve cezalarla ilgili genel düzenlemeler içinde yer alıyor. TCK'nin 228. maddesi, kumar oynanmasını teşvik eden, yönlendiren veya kumar oynamaya aracılık eden kişilere yönelik cezai sorumluluk öngörüyor.

TCK Madde 228 - Kumar Oynanmasına Yer Temin Etme ve Teşvik Etme: "Kumar oynanması için yer temin eden ya da kumar oynanmasını teşvik eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."