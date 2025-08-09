Hakan Fidan: Gazze'nin tamamının işgali planına sonuna kadar karşı çıkıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda, Mısır'a gelen Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşürken bu görüşmenin ardından mevkidaşı Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ve Bakan Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçerken daha sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

"GAZZE'NİN TAMAMININ İŞGAL PLANINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasını eleştiren Bakan Fidan'ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Özellikle Batı dünyası, Netanyahu'ya karşı Filistin'in yanında durmanın önemini ön plana çıkarıyor. Gazze'nin tamamının işgali planlına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracağız.



Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak İsrail tüm bu çabaları ısrarla sabote ediyor. İsrail'in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor.

"İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ YAYILMACILIĞI ÖNEMLİ BİR TEHDİT"

Mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalıyız. İsrail'in planları arasında Lübnan ve Suriye'de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.

"BU MESELE DÜNYA ÜZERİNDEKİ BÜTÜN EZİLENLERİ MESELESİ"

İsrail'in uyguladığı soykırım politikası sürekli yeni aşamaya taşınıyor. İsrail, Gazzelilerin ülkesini terk etmesi için baskı yapıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazzelileri açlıktan öldürmek istiyor. Gazze'yi Filistinsizleştirmek ve kendi yerleşimcilerini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin, Arap dünyasının değil dünya üzerindeki bütün ezilenlerin meselesi haline gelmiştir. İsrail'in akıttığı kan, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır.

"ZALİM ZULMÜYLE TARİHTEN SİLİNECEKTİR"