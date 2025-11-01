Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'ye ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 16:39
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
  • Görüşmede Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı değerlendirildi.
  • Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair detaylı bilgi sağladı.

İstanbul'da kritik görüşme...

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. 

GÜNDEM GAZZE 

Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.

