Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
- Görüşmede Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı değerlendirildi.
- Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair detaylı bilgi sağladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da kritik görüşme...
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.
GÜNDEM GAZZE
Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.