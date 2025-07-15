Hakan Fidan: İhanet şebekeleri milletin iradesini hesap edemedi

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri yaşandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, milletimizin kararlı direnişi ve devletin kararlı müdahalesiyle engellendi.

Bu süreçte yüzlerce vatandaşımız şehit oldu, binlercesi yaralandı.

TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ, DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

Ancak milletin iradesi ve demokrasiye bağlılığı darbe girişimini boşa çıkardı.

Aradan geçen 9 yılda Türkiye, bu ihanetin izlerini silmek ve benzer tehditlere karşı daha güçlü olmak için kapsamlı tedbirler aldı.

BAKAN FİDAN'DAN ANLAMLI MESAJ

Bu yıl da 15 Temmuz’un yıldönümünde devletin üst kademelerinden peş peşe açıklamalar gelirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan açıklamasında özellikle, devletin ve milletin kararlılığına vurgu yaptı.

MİLLETİMİZİN HÜRRİYETE OLAN BAĞLILIĞINI HESAP EDEMEDİLER"

Bakan Fidan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey; milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

"DEVLETİMİZ FETÖ'YÜ SIĞINDIĞI HER YERDE TAKİP EDİYOR"

FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır.

FETÖ’yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kutlu Olsun!"