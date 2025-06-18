Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
Haber Merkezi

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle birlikte bölgede yükselen gerilim, sınır hattındaki ülkeleri alarma geçirdi.

Türkiye, İsrail-İran çatışmasının Suriye ve Irak üzerinden sınırlarına yansıma ihtimali nedeniyle diplomasi trafiğine hız verdi.

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

ÇATIŞMALARIN BÖLGEYE YANSIMALARI ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı." denildi.

ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir