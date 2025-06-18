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Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.