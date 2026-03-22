Hakan Fidan, İran ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor...

ABD-İsrail İran arasındaki savaş devam ederken çevre coğrafyalar da ateş çemberinin pençesinde.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşı durdurmaya yönelik diplomasi trafiğini sürdürmeye devam etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün peş peşe kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

SAVAŞ MASAYA YATIRILDI

Bilgilendirmede Fidan'ın; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Söz konusu temaslarda, tarafların sahadaki son durumu değerlendirdiği ve savaşı durdurmaya yönelik atılabilecek adımları kapsamlı şekilde ele aldığı kaydedildi.