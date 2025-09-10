Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç tarafından kabul edildi.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 21:08


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, diplomatik temasları durmaksızın devam ediyor. 

Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonuna katıldı.

KARADAĞ LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, resepsiyon kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi. 

YOĞUN GÜNDEM

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı. 

Kabulde, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic de yer aldı.

