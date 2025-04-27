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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun programını sürdürüyor...

Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a geldi.

Fidan, başkent Doha'da ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Daha sonra temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman gelişerek devam ettiğini belirten Fidan, yeni konularda fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

"PKK BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI"

Konuşmasında PKK'nın bir an önce silah bırakması gerektiğini belirten Fidan, Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını belirtti.

Fidan, "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak ama çıkacak. Zamanın ruhu bu imkanı vermişken onların da inanıyorum aklını başına alıp, bundan sonra örgütün soğuk savaş döneminde ortaya koyduğu hedefleri değil, bölgenin barışını esas alan bir politikaya evrilirler." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DEVAM ETTİRECEK HİÇBİR GİRİŞİMİ KABUL ETMİYORUZ"

Hakan Fidan, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır.

"HER TÜRLÜ BÖLÜCÜLÜĞÜN KARŞISINDAYIZ"

Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz.

"PKK'NIN ÇAĞRIYA BİR AN ÖNCE OLUMLU CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz.



Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Karşımızda başka ülkelerin aparatı olarak devam etmek isteyen örgütler olursa, Allah'ın izniyle mücadeleye devam ederiz. Bizim önceliğimiz olarak insanların, başkalarına alet olmadan hareket etmesini bekliyoruz.

"GELİNEN AŞAMADA İSRAİL'İN BARIŞA ZORLANMASI ŞARTTIR"

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz. Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır. Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN İKİ ÜLKE DE ÇABA GÖSTERMEKTE"