Abone ol: Google News

Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin New York şehrinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 09:34

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere ABD'nin New York şehrine geldi.  

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarına devam ediyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ 

Bakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI 

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

Gündem Haberleri