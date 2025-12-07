Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 16:13
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu için Katar'da bulunan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.
  • Fidan, ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile de görüştü.
  • Bakan Fidan'ın Doha'daki temasları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'na katıldı.  

Bakan Fidan'ın Katar'daki temasları bu kapsamdaki sürüyor. 

LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ 

Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.

BAKAN FİDAN'IN KATAR TEMASLARI 

Bakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

