Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu için Katar'da bulunan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.
- Fidan, ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile de görüştü.
- Bakan Fidan'ın Doha'daki temasları devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'na katıldı.
Bakan Fidan'ın Katar'daki temasları bu kapsamdaki sürüyor.
LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü.
BAKAN FİDAN'IN KATAR TEMASLARI
Bakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.