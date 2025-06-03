Hakan Fidan, Marco Rubio ile telefonda görüştü

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Türkiye, küresel diplomasideki arabuluculuk rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bölgesel ve küresel meselelerde arabuluculuk rolünü güçlendirme çabalarında etkin rol üstlenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

MARCO RUBİO İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, ABD ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’deki güncel durum ve Gazze’deki insani kriz gibi önemli başlıkları masaya yatırıldı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Mevkidaş isimler arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin diplomasi sahnesindeki etkin rolü bir kez daha ortaya koyulurken, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrar için taşıdığı önemi vurgulandı.