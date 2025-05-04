CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninden çıktıktan sonra saldırıya uğradı.

Özgür Özel'in kafasına yumruk atan şahıs, korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polislere teslim edildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI İLETİLDİ

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, siyasiler de Özel'e destek mesajları yayınladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X platformundaki hesabı üzerinden Özel'e yönelik saldırıyı kınadı.

"BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Fidan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Toplumsal hayatımızda ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum.



Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.