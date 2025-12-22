Hakan Fidan: SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu ülkenin refahına katkı sağlayacaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şam'da kritik toplantı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de temaslarda bulundu.

Fidan, burada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir görüşme yaptı.

İki isim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fidan, şunları kaydetti:

Türkiye, Suriye'nin istikrarına büyük önem veriyor ve bunu başarmak için tüm destek biçimlerini sunmaya hazırız. Suriye’nin istikrarı için her türlü desteği veriyoruz.



İsrail'in Suriye topraklarına yaptığı saldırıları tartıştık ve Suriye ile bölgede istikrarı sağlamak için İsrail'in yayılmacı politikalarından vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz.



İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması, bölgenin istikrarına katkı yapacak bir husustur.

"SDG SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLMALI"

10 Mart Mutabakatı'na ilişkin de konuşan Fidan, "SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye'nin önünde engel olmaktan çıkması önemlidir.

Entegrasyon Suriye'nin refahına katkı sağlayacaktır." dedi.

"SDG, İSRAİL İLE KOORDİNASYON İÇİNDE"

SDG'nin bazı ülkelerden destek aldığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye’nin istikrarı demek, Türkiye’nin istikrarı demektir. SDG, belli faaliyetlerini İsrail ile yürütüyor.



Son bir yılda Suriye’de önemli ilerlemeler kaydedildi. Sezar yasasının kaldırılması bölge istikrarına önemli bir katkı.

İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINDI

Fidan ayrıca, "İkili ilişkilerde başta ticaret ve mülteci kardeşlerimizin onurlu bir şekilde geri dönüşü konusunu ele alma imkanımız oldu.

Suriye'de tüm dünya gördü ki, gerçekten istikrarı sağlayan ve bütünlüğü güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya koydu" ifadelerini kullandı.