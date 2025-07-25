Hakan Fidan: Suriye'de devlet dışında kimse silah taşımamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Fidan, özellikle Suriye ve İsrail'e ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Fidan’ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Suriye’de istikrarın sağlanabilmesi için devlet kurumlarının yeniden işler hale gelmesi şart. Devlet dışında kimsenin silah taşımasına müsaade edilmemeli.”

"İSRAİL, SURİYE'DE İSTİKRAR İSTEMİYOR"

İsrail’in, Suriye’nin istikrarından yana olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye olarak bu konuda gerekli uyarılarımızı yaptık. İsrail’e mesajlarımızı diplomatik kanallarımız aracılığıyla ilettik. Temel önceliğimiz, bölgede sükunet ve istikrarı sağlamak.

"BİR 40 YIL DAHA KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin güneyinde artan gerilime dair değerlendirmelerde bulunarak, “YPG’nin silah bırakmasını bekliyoruz. Artık bir kırk yılı daha kaybetmeye tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Fidan, merkezi hükümetin tarafsız müdahale girişimlerine dikkat çekerken, Bedevi ve Dürzi gruplar arasındaki çatışmalara Suriye yönetiminin müdahalesinin İsrail tarafından engellendiğini öne sürdü.

"İSRAİL DENKLEMİN DIŞINDAYSA, ABD DAHA YAPICI OLUYOR"

Bakan Fidan, ABD’nin Suriye’deki tutumunu da değerlendirdi. İsrail faktörü devre dışı kaldığında, ABD’nin daha yapıcı bir rol üstlendiğini belirten Fidan, “ABD’nin Suriye temsilcisi Tom Barrack, özgün bir vizyona sahip. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor” dedi.

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