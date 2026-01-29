Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de tarihi günler...

10 Mart 2025'teki Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon mutabakatına uymayan teröristlere yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

Suriye ordusunun 16 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon, daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi.

Örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü, Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Bu süreçte önemli bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Bakan Fidan ve Tom Barrack görüşmesinde, Suriye'de yaşanan son durum ele alındı.

SDG/YPG'ye karşı operasyonlar, Suriye ordusu tarafından başarıyla sürdürüldü.

İkinci kez masaya oturan taraflar, yeni bir mutabakatla birlikte ateşkeste anlaştı.

Tüm Suriye'yi kontrol altına almak için harekete geçen Suriye ordusu, SDG kontrolündeki illeri tek tek kontrol altına alıyor.