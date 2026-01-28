YPG'den kurtarılan Rakka sokaklarında Suriye bayrakları dalgalanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG'nin askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine operasyon başlattı.

Bu kapsamda ilk operasyon Halep'in yıllarca örgüt işgalinde bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine gerçekleştirildi.

Bölge terör örgütünün işgalinden kurtarılırken, operasyonlar önce Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyrizor ve Tabka ilçesinde daha sonra da Fırat'ın doğusuna ilerleyerek Rakka'ya kadar genişledi.

Terörden temizlenen bölgelerde ise sevinç hakim.

SOKAKLARDA SURİYE BAYRAĞI DALGALANDI

Rakka'da Suriyeli vatandaşlar, ellerinde üç yıldızlı bayrakla kentteki sokaklarda görüldü.

YPG İŞGALİ SIRASINDA BAYRAĞI ASANLAR HAPSE ATILIYORDU

Terör örgütü YPG’nin işgali sırasında bölgede Suriye’nin yeni bayrağını asanlara, örgüt tarafından yaptırım uygulanıyor, bazıları örgüt tarafından alıkonularak hapse atılıyordu.