Hakan Fidan: Trump ile birlikte yapabileceğimiz çok iş var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı nedeniyle bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Bernama TV'nin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE-MALEZYA İŞ BİRLİĞİ

Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi olarak son derece güçlü ve sağlam ilişkiler olduğunu vurgulayan Fidan, iki millet arasında parçalanmayacak bağların olduğunu söyledi.

Hakan Fidan, bu güçlü bağları kullanmalarının ve her alanda işbirliklerini geliştirmelerinin kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi.

LİDERLERİN İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Liderler arası diplomasinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, iki ülke liderlerinin çok yakın ilişkilere sahip olduğunu ve bu nedenle de güçlü bağlarının olduğunu ifade etti.

Fidan, liderlerin yakın ilişkisinin dışişleri bakanları olarak gündemlerini sürdürmeleri açısından temel sağladığını belirtti.

Türkiye-Malezya iş birliğini geliştirmek için yapılabilecek birçok şeyin olduğunu vurgulayan Fidan teknoloji, ticaret, savunma sanayisi ve eğitim alanlarında birlikte hareket edebilecekleri birçok alanın olduğunu söyledi.

"MALEZYA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Dışişleri Bakanı Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin dostluğu yansıtmayan bir seviyede olduğunu belirterek "5 milyar Amerikan dolarını yeni geçtik ve en yakın hedefimiz aslında 10 milyar Amerikan doları olacaktır. Bu, bizim çok yoğun çalıştığımız bir alan." ifadelerini kullandı.

ASEAN'ın kendileri için son derece önemli bir platform olduğunu vurgulayan Fidan, "ASEAN bizim için son derece önemli bir coğrafya. Malezya da çok önemli bir ülke, ASEAN üyesi olarak... Ve bizim birlikte çalışmamız ve ilişkilerimizi bu çerçevede geliştirmemiz çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"DURUMUN NE KADAR ACİL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

"10 milyar dolar hedefi için belirli bir zaman çizelgesi var mı?" sorusu üzerine Fidan, "Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsanız tek bir zaman çizelgesi vardır, o da dün. Yani bugün bile değil. Yani bu 10 milyar dolara dün ulaşmış olmalıydık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre.

Bu bize durumun ne kadar acil olduğunu gösteriyor ve bizim bunu geliştirmemiz için ve ticareti artırmamız için ne kadar uygun bir ortam olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK İŞLER YAPILABİLİR"

Bakan Fidan, her iki ülkedeki yatırımcı ve iş insanlarının farkındalığını artırmaları gerektiğini belirterek Malezya'nın ticaret ve yatırım konusunda özellikle teknoloji ve mikroelektronik alanlarında rekabetçi avantajının olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini söyledi.

Türk savunma sanayisi ve savunma sanayisi şirketlerinin buradaki fırsatlardan yararlanmak istediklerini kaydeden Fidan hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynakları açısından iki ülkedeki şirketlerin üçüncü ülkelerde yapabileceği çok şey olduğunu dile getirdi.

"TÜRK İŞ ADAMLARI ASEAN ÜLKELERİNE YATIRIMI ARTIRIYOR"

ASEAN Sektörel Diyalog Ortağı olarak planlarının sorulması üzerine Fidan, burada büyük bir gündemlerinin olduğunu, her iki taraf için de fırsatları ortaya çıkarmak için burada olduklarını belirtti.

Bakan Fidan, "Özellikle Türk iş adamları ve yatırımcılar özellikle de son birkaç yılda, angajmanlarını ve ASEAN ülkelerindeki yatırımlarını artırıyor. Bu bizim için çok önemli bir artı." değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜK DESTEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İki ülke halkları arasındaki etkileşimin arttığını, Türk vatandaşlarının ASEAN ülkelerine yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Fidan, bu ülkelerden de Türkiye'ye turistik ve eğitim amaçlı ziyaretler yapıldığını söyledi.

Fidan, Türkiye'nin ASEAN ile uzun dönemli ilişkisini nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, bu ilişkiyi pozitif bir gündemle sürdürdüklerini, bunun kendilerine büyük bir destek verdiğini vurguladı.

"KENDİMİZİ SAVUNMAK DURUMUNDA KALDIK"

Savunma sanayisi, enerji, teknoloji gibi birçok farklı alanda yatırım imkanı olduğuna vurgu yapan Fidan, "Çünkü Türkiye son derece önemli, sağlam bir temel oluşturdu savunma sanayisinde. Çünkü bölgemiz gerçekten sorunlu bir bölge. Kendimizi savunmak durumunda kaldık.

Burası ise ASEAN bölgesi ise genellikle daha barışçıl ilişkilerin olduğu bir bölge. Belki bu anlamda çok fazla savunma sanayinin geliştirmesine gerek kalmadı. Bu anlamda birbirimizi tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM İÇİMİZİ YAKIYOR"

Gazze'ye insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşası konusunda Türkiye ve Malezya'nın somut olarak ne yapabileceklerine ilişkin soruya Fidan, "Maalesef Gazze'de devam eden soykırım gerçekten içimizi yakan bir gelişme. Ve hiçbir zaman unutamayacağımız olaylar, çok acı olaylar yaşanıyor hepimiz için.

Ve insanlık açısından çok büyük bir başarısızlık genel olarak, ama aynı zamanda özellikle de Müslümanlar için büyük bir başarısızlık." yanıtını verdi.

"BİR ARAYA GELMEZSEK BİR GÜN BİZİ BULABİLİR"

Fidan, Türkiye ve Malezya'nın Gazze konusunda belirli sorumluluklara sahip olduğunu belirterek Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in baskı altındaki, zulme uğrayan Filistinliler ve işgal edilmiş Filistin topraklarıyla ilgili olarak sesini yükselttiğini bildiklerini kaydetti.

Bu konuda yakın bir işbirliği içerisinde omuz omuza hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, "Çünkü eğer bu tür bir barbarlık karşısında bir araya gelmezsek, bir gün gelip bu bizi de bulabilir." dedi.

"SANKİ TOPLAMA KAMPI"

Fidan, Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda koordine baskının önemli olduğuna işaret ederek "Çünkü 2 milyon Gazze vatandaşı şu anda esir alınmış durumda ve Gazze sanki bir toplama kampı gibi. (Gazze) İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplama kampını andırıyor.

Buradaki Filistin halkı kasten aç bırakılıyor ve zorlu koşullara maruz bırakılıyor. Bütün bunlar hepimizin gözü önünde gerçekleşiyor. Bunun devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Diplomasinin Batılı ülkeler ve özellikle ABD ile ilgili olarak belirli gündemleri ön plana çıkarma açısından çok önemli bir rol oynadığını kaydeden Fidan, "Özellikle (ABD) Başkan (Donald) Trump'la ilişkiler açısından bakıldığında bizim deneyimimiz şu, Trump idaresiyle açık ve dürüst bir diyalog sürdürdüğünüzde, birlikte yapabileceğiniz çok şey var.

Bizim Türkiye olarak deneyimimiz bunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

ARABULUCULUK AÇIKLAMASI

Fidan, Malezya veya Endonezya gibi ülkelerin arabuluculuk ve çatışmalara diplomatik çözümler bulma konusundaki sürece nasıl dahil edilebileceğine ilişkin soruyu, "Daha önce belirttiğim gibi bölgemizin kendine has özellikleri nedeniyle aslında çok da fazla seçeneğiniz yok. Çünkü ya çatışacaksınız ya da bir arabuluculuk gerçekleşecek.

Bu anlamda arabuluculuk sadece bizim çıkarımıza değil ama aynı zamanda bölgede sorumlu bir ülke olarak bizim bölgesel anlamda da bir sorumluluğumuz bu." şeklinde cevapladı.

KÜRESEL SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Küresel sistemin varoluşsal problemler yaşadığını vurgulayan Fidan, dünyanın herhangi bir noktasında bir problem olduğunda uluslararası sistem içerisinde bu problemin mutlaka herkesi kötü yönde etkilediğini söyledi.

Fidan, mevcut uluslararası sistemin İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurgulanan bir sistem olduğunu hatırlatarak o dönemde 55 ulus devletin olduğunu, halihazırda ise Birleşmiş Milletler'e (BM) kayıtlı 193 ulus devletin olduğunu dile getirdi.

"SİSTEMLERİN KISITLI RAF ÖMRÜ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Fidan, şöyle devam etti:

Eğer niyetiniz bir egemenlik kurmaksa uluslararası sistem üzerinde egemen olmak istiyorsanız ve sadece kendiniz için bir ortam yaratmaya çalışıyorsanız bu, başka bir gündem ama eğer sizin niyetiniz ve politikanız uluslararası sistemin herkese eşit ve adil davrandığı bir sistem haline gelmesini sağlamaksa, kimsenin geride kalmadığı bir sistem yaratmaksa o zaman sistem başkalarına da yardımcı olabiliyor.



Maalesef her uluslararası sisteme baktığımızda tarih boyunca geliştirilen bütün uluslararası sistem yapılarına baktığımızda bu yapıların zafer kazanan taraflar tarafından kurgulandığını görüyoruz. Dolayısıyla doğal olarak bu sistemler zafer kazanan tarafların çıkarlarına hizmet ediyor. Ancak bunu her gördüğümüzde bu sistemlerin kısıtlı bir raf ömrü olduğunu görüyoruz.

Türkiye olarak, "Sadece kazananların bakış açısını değil de kimsenin geride kalmadığı ve bu sisteme dahil olduğu bir sistem haline nasıl dönüştürebilir?" sorusuna çözüm aradıklarını belirten Fidan, bunun Türkiye'nin dış politika misyonunun temeli olduğunu belirtti.

"TARİHTEN DERS ÇIKARMIŞ OLMAMIZ LAZIM"

Hakan Fidan, mevcut sistem içerisinde kimsenin rekabetçi avantajından vazgeçmek istemediğini gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

Gerek veto yetkisi olsun gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir daimi üye olsunlar. Bunlar sanki onlara baştan verilmiş haklar gibi görünüyor ve kimse bundan vazgeçmek istemiyor ancak bu haklar da uluslararası toplumun geri kalanının çıkarının aleyhine hareket ediyor.



Dürüst olmak gerekirse korkum şu; eğer biz tarihten bir ders çıkarmazsak maalesef yeni bir uluslararası sistem kurgulamak için çok büyük bir çatışma yaşamak zorundayız gibi geliyor. Ancak insanlık olarak tarihten bir ders çıkarmış olmamız lazım. Bu hatayı tekrarlamamamız gerekiyor.

Türkiye ve Malezya'nın dünyanın farklı bölgelerinde yaşadığını ama aynı değerlere sahip olduklarını dile getiren Fidan, iki ülke liderlerinin, toplumlarının, halklarının bir fırsat bulduklarında hemen omuz omuza yan yana geldiklerini söyledi.