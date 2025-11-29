Hakan Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Fidan, bu kapsamda yarın İran'a ziyarette bulunacak.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek Fidan görüşmelerde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayacak.

Fidan ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu dile getirecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİKLERİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliklerindeki müteakip YDİK dokuzuncu toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği görüşmelerde Fidan, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinecek.

Bakan Fidan, ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alacak.

TİCARETTE 30 MİLYAR HEDEFİ

Fidan ayrıca, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacını dile getirecek, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ve İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulayacak.

Türkiye'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili barışçıl bir çözüm bulunmasına desteği vurgulanacak.

NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Hakan Fidan, Türkiye’nin İran’ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtecek. İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğuna dikkat çekecek Fidan, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıyacak.

ULUSLARARASI GELİŞMELER

Fidan yapacağı görüşmelerde, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı hakkında istişarelerde de bulunacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu belirtecek Fidan, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürmesi gerektiğini kaydedecek.

Fidan'ın temaslarında, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.