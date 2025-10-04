Hakan Fidan'dan Sumud Filosu paylaşımı: Kalan vatandaşlarımız için çalışmalar sürüyor İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 36'sı Türk 137 aktivist, İstanbul Havalimanı'na ulaşırken konuya ilişkin bir açıklama yapan Hakan Fidan, "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İsrail, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim akşamında müdahalede bulunuldu. 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filoya, uluslararası sularda seyrederken müdahalede bulunan İsrail, gemileri ve içlerinde 55 Türk'ün de bulunduğu aktivistleri alıkoydu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Son olarak aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indiği bildirildi. HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aktivistlerin İstanbul'a inmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Fidan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı.



Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. "HOŞ GELDİNİZ" İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular.



