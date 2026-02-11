Hakan Fidan'ın nükleer sorusuna sessiz cevabı dünya basınına taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakan Fidan’ın CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı.

Program sırasında gazeteci Ahmet Hakan, savunma sanayiindeki gelişmelerin konuşulduğu bölümde Bakan Fidan’a, “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusunu yöneltti.

Soru karşısında Fidan’ın herhangi bir sözlü yanıt vermemesi ve sessizliğini koruması stüdyoda kısa süreli bir duraksamaya yol açtı.

'MESAJ ALINDI' YORUMU

Ahmet Hakan’ın “İsterseniz "no comment diyebilirsiniz" şeklindeki hatırlatmasına rağmen Fidan’ın konuşmaması üzerine Ahmet Hakan, "Peki, geçiyorum" diyerek başka bir konuya geçti.

Fidan'ın bu tavrı, programı izleyen bir çok kişi tarafından sosyal medya vasıtasıyla paylaşılarak, "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Fidan'ın soruya sessiz cevabı sadece Türkiye'de yankı bulmadı.

İsrail ve Yunan basını Fidan'ın nükleer sorusuna cevabını manşetlerine taşıdı.

"TÜRKİYE PLANLARINI AÇIK ETMEK İSTEMİYOR"

İsrail merkezli Maariv gazetesi "Ahmet Hakan, son dönemde sıklıkla gündeme gelen nükleer silah edinme sorusunu Bakan Fidan’a yöneltti.

Ancak kendisi birkaç dakikalık dikkat çeken sessizliğin ardından yorum yapmamayı tercih etti.

Bu da Tel Aviv kulislerinde Türkiye’nin bölgedeki planlarını açık etmek istememesi olarak yorumlandı." ifadelerine yer verdi.

"GÜLÜMSEMESİ BİLE GEREKLİ YERLERE ULAŞMASI GEREKEN MESAJI VERDİ"

Israel Hayom ise Hakan Fidan'ın jest ve mimiklerine odaklanarak "Türk Dışişleri Bakanı soruya yanıt vermedi.

Ancak sadece gülümsemesi ile bile aslında gerekli yerlere ulaşması gereken mesajı verdi." dedi.

YUNAN BASININI PANİK KAPLADI

Yunan basınından birçok gazete de konuyu yakından inceledi.

Yunan basınından Europost'ta yer alan haberde "Türkiye’nin Atina’nın korkularını ve kötü senaryoları körükleyen cevapsız sorusu... Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın nükleer silah edinmeyi planlayıp planlamadığı veya edinmesi gerekip gerekmediği sorusuna uzun süren sessizlikten sonra cevap vermemeyi tercih ederek akıllarda soru işareti bıraktı." cümleleri yer aldı.

"ZAMANLAMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR"

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, konuyu küresel nükleer silahlanma yarışıyla ilişkilendirerek zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk’te Türkiye’nin nükleer silahlara sahip olup olmaması gerektiği sorusuna Bakan Fidan cevap vermedi. Sessiz kaldı ve ardından gülümsedi.



Yanıt vermeme tercihi Atina kulislerinde ‘stratejik hamle’ olarak yorumlandı. Bakan Fidan’ın bu hareketi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının sona ermesinin ardından yeni bir nükleer silahlanma yarışının olasılığına ilişkin uluslararası endişelerin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkarak zamanlamasıyla dikkat çekiyor.

"GÖRÜNEN O Kİ BU BİR İNKAR DEĞİL"

ProNews ise sunucunun ısrarına rağmen gelen sessizliği "örtülü bir kabul" veya "kararlılık göstergesi" olarak yorumlayarak "Bakan Fidan’ın nükleer sorusuna yanıt olarak sessizliği korkuttu. Bu kısa süreli de değildi. Sunucu Hakan’ın birkaç kez soruyu tekrarlamasına rağmen Türk Dışişleri Bakanı kararlı tavrını sürdürdü.

Görünen o ki bu bir inkar değil, Türkiye bölgede kendilerini tehdit edebilecek her ihtimale karşı nükleer konusunda caydırıcılık faaliyetlerini sürdürüyor." analizini yaptı.