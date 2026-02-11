Meclis'te yumruklu kavga: Osman Gökçek o anları anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis ringe döndü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmesini engellemek isteyen CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi, ancak AK Partili vekillerin etten duvarıyla karşılaştı.

Yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Parti tarafına doğru yumruk savurduğu esnada AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.

Yaşanan olaya ilişkin AK Partili vekil Osman Gökçek'ten ilk açıklama geldi.

OSMAN GÖKÇEK KAVGA ANINI ANLATTI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Gökçek, kavgayı Mahmut Tanal'ın başlattığını belirterek Tanal'ın Akın Gürlek'e karşı saldırmaya çalıştığını belirtti.

"MAHMUT TANAL AKIN GÜRLEK'E SALDIRMAYA GELİYORDU, ENGELLEDİM"

Buna karşı kendisinin de karşılık verdiğini belirten Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

Kitap fırlatıyorlar, laf atıyorlar. Bu durum ister istemez orayı gerecek, insanları şiddete yönlendirecek bir harekettir.



Mahmut Tanal ben vurmadan önce Bakanımız Akın Gürlek'e saldırmaya geliyor, ben de bir milletvekili olarak engellemem gerekiyordu.

"ENGELLEMEM GEREKİYORDU, PİŞMAN DEĞİLİM YİNE OLSA YİNE YAPARIM"