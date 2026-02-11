Abone ol: Google News

TBMM İdari Amiri Hasan Turan: CHP’liler Akın Gürlek’i tebrik etti

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi. Turan, “Meclis’in arka tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı." dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 23:45 Güncelleme:
  • TBMM Genel Kurulu'nda Adalet ve İçişleri Bakanlarının yemin töreni sırasında CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
  • CHP'li vekiller bakanların yemin etmesini engellemeye çalışırken, AK Parti milletvekilleri kürsüyü korudu ve bakanlar yemini gerçekleştirdi.
  • TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP'nin grup başkanvekillerinin bakanları tebrik ettiğini belirterek, Meclis'teki tutarsızlıkları eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON

CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Oturuma ara verilirken, Genel Kurul salonunda gergin anlar yaşandı.

CHP’li vekiller, iki bakanın yeminini engellemek amacıyla kürsü etrafında toplandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüyü korumaya aldı.

AK Partili vekillerin etten duvar örmesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeminlerini etti.

Tartışmalar Meclis dışına da taşındı.

Meclis'teki yumruklu kavga canlı yayında tansiyonu yükseltti Meclis'teki yumruklu kavga canlı yayında tansiyonu yükseltti

"CHP’Lİ VEKİLLER YEMİN EDEN BAKANLARLA TOKALAŞTI"

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CNN Türk canlı yayınında CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın her iki bakanın da elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da bu ana şahit olduğunu belirterek, "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te yumruklu kavga: Osman Gökçek o anları anlattı Meclis'te yumruklu kavga: Osman Gökçek o anları anlattı
AK Partili Mehmet Baykan Meclis kavgasını Ensonhaber'e anlattı AK Partili Mehmet Baykan Meclis kavgasını Ensonhaber'e anlattı
Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti Milletvekilleri etten duvar ördü: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin etti

Gündem Haberleri