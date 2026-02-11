TBMM İdari Amiri Hasan Turan: CHP’liler Akın Gürlek’i tebrik etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON

CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Oturuma ara verilirken, Genel Kurul salonunda gergin anlar yaşandı.

CHP’li vekiller, iki bakanın yeminini engellemek amacıyla kürsü etrafında toplandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüyü korumaya aldı.

AK Partili vekillerin etten duvar örmesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeminlerini etti.

Tartışmalar Meclis dışına da taşındı.

"CHP’Lİ VEKİLLER YEMİN EDEN BAKANLARLA TOKALAŞTI"

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CNN Türk canlı yayınında CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın her iki bakanın da elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da bu ana şahit olduğunu belirterek, "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" ifadelerini kullandı.