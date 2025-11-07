Hakem Miraç Yıldırım'a korner direğiyle saldırdıkları anlar ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada, ilk operasyon bu sabah gerçekleşti.

19 GÖZALTI

Bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, Eyüpspor kulüp başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa kulübü eski başkanı Fatih Saraç ve 16'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

2 kişinin yurt dışında olduğu belirtildi.

GÜNDEM OLMUŞTU

O isimler arasında dikkat çeken birisi de yer aldı.

Bahis oynadığı gerekçisiyle gözaltına alınan hakem Miraç Yıldırım, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı bir olayla gündem olmuştu.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Hakkında gözaltı kararı verilen Miraç Yıldırım, 2022 yılında yönettiği Trabzon 1. Amatör Lig B Grubu’nda oynanan Sürmenespor-1967 Değirmenderespor karşılaşmasının ardından saldırıya uğramıştı.

KORNER DİREĞİYLE DARBEDİLDİ

Değirmenderesporlu bazı yöneticiler, karşılaşmanın ardından hakem Miraç Yıldırım'ı korner direğiyle darbetmişlerdi.

VİRAL OLDU

O görüntüler, hakem Miraç Yıldırım'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tekrar viral oldu.