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Hakim ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atandı

Hakim ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atandı Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi olarak atandı.