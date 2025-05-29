Hakim ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atandı

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da görev süreleri dolacak üyelerin yerine Hakim ve Savcılar Kurulu'na 4 üye atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK'nin yeni üyeleri olarak atandı.
TBMM'DE SEÇİM YAPILMIŞTI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise HSK üyeliğine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.
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