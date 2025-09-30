Hakkari Valisi Çelik'in şehit annesiyle yaşadığı duygusal anı: Burayı farklı görmeye başladım

Şehrin değişim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Hakkari Valisi Ali Çelik, Ensonhaber özel içerik editörü Meliha Ünal’ın sorularını yanıtladı.

“ARTIK KABUSLARLA DEĞİL DOĞASIYLA ANILIYOR”

Vali Ali Çelik, Hakkari’ye yönelik önyargıların zamanla kırıldığını belirterek, yaşadığı unutulmaz bir anıyı paylaştı:

“Bir üs bölgesinden çiçeklerin olduğu bir manzara fotoğrafı paylaşmıştım. Yıllar önce evladını şehit veren bir anne bana mesaj gönderdi. ‘Benim Hakkari’ye karşı hep önyargılarım vardı, yıllardır kabuslar görüyordum. Ama sizin paylaşımlarınızdan sonra bu kabuslar bitti, artık Hakkari’yi farklı görmeye başladım’ dedi.”

Çelik, bu olayın Hakkari’nin geçirdiği dönüşümün en çarpıcı örneği olduğunu belirterek, “Artık Hakkari kabuslarla değil, doğasıyla anılıyor” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE GÜÇLÜ POTANSİYEL

Vali Ali Çelik, Hakkari’nin eşsiz coğrafi yapısına dikkat çekerek şehrin turizm potansiyelini şu sözlerle aktardı:

“Şehrimizin yüzde 89’u dağlık arazi. Türkiye’nin ikinci en yüksek zirvesi Uludoruk, 25 bin yıllık geçmişiyle Cilo buzulları ve 130 kilometrelik Zap Vadisi rafting parkuru Hakkari’yi benzersiz kılıyor. Ayrıca kış aylarında uzun süren kar yağışıyla kayak merkezleri ve kuzey disiplini pistleri spor turizminin merkezi haline gelecek.”

Çelik, aynı zamanda Hakkari’nin inanç turizmi açısından da değerli bir merkez olduğunu vurguladı:

“Abbasiler döneminden sahabe izlerine kadar birçok tarihi miras Hakkari’de bulunuyor. Bu miras, şehri kültürel anlamda da özel kılıyor.”

“ÖN YARGILARI KIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Hakkari’nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, insan dokusuyla da öne çıktığını belirten Çelik, şehre yönelik temel yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“En büyük sorun bilgiye dayanmayan fikirlerdi. Bizim hedefimiz, insanların Hakkari’ye bakışını değiştirmek, önyargıları ortadan kaldırmak. Şemdinli’den Çukurca’ya, Yüksekova’dan Merkez’e kadar her yerde, zorluklara rağmen güçlü bir sevgi kültürü var.”

"GELECEĞE ODAKLI BİR ŞEHİR"

Vali Ali Çelik, Hakkari’ye dair vizyonunu da şu cümlelerle özetledi:

“Bizim en büyük motivasyonumuz, çocuklarımızın yarınlarının daha güzel olması. İnsanların birbirini empatiyle, anlayışla karşılaması ve Hakkari’nin huzurun, güvenin, sevginin şehri haline gelmesi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”