Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Emniyet güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

OPERAYONLARDA 1 GÖZALTI

Hakkâri ve Ağrı’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda madde ele geçirildi.

Hakkâri’de yapılan operasyonda 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, Ağrı’daki operasyonda ise 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkâri ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda “Atak Timlerinin” desteğiyle operasyonlar düzenlendi.