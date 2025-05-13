Uyuşturucu ile mücadele yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

"HAKKARİ VE VAN'DA 339 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİK"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari ve Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaşan Yerlikaya, şu sözleri kullandı:

Hakkari ve Van'da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.



Hakkari ve Van'da jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Hakkari: Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; bir evde uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla yapılan aramada; 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.



Van: Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk olmak üzere toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.