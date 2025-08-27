Hakkari'de TOMA'dan harç karan işçilere su desteği

Türkiye tarihi bir dönemeçte.

Yaklaşık yarım asırlık terör belasından kurtuluş için atılan adımlar sonuç verdi.

PKK'nın silah bırakarak kendini feshettiğini ilanından sonra TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Komisyon çalışmalarına devam ederken sürecin olumlu havası Güneydoğu'daki yaşama da yansıyor.

Sık sık yasa dışı gösterilere sahne olan, polisin müdahale ettiği provokasyonların yaşandığı birçok ilde, huzur ve umut hakim.

HAKKARİ'DEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜ

Hakkari'den ise sembolik bir görüntü geldi.

Şehirde devam eden bir inşaatta işçilerin suyu bitti.

O sırada inşaata yakın bir yerden geçen, yasa dışı gösterilere müdahalelerde görmeye alışık olduğumuz TOMA aracı, işçilerin yardımına koştu.

TOMA KURU HARCA SU SIKTI, İNŞAAT DEVAM ETTİ

TOMA'dan kuru harca su sıkan polis ekipleri, işçilerin çalışmasına kaldıkları yerden devam etmesini sağladı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüler beğeni topladı.