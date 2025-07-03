Hakkari'de turizm hamlesi başlıyor: Terörsüz Türkiye vizyonuyla kültürel dönüşüm

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında Hakkari'de kapsamlı bir turizm hamlesi başlattığını duyurdu.

Bakanlık, bölgenin terörle anılan imajını değiştirerek kültür, sanat ve turizmle dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

'BÜTÜNCÜL BİR TURİZM MASTER PLANI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında Cilo Sat Buzul Gölleri, Cennet-Cehennem Vadisi ve Hakkari Kayak Merkezi gibi turizm potansiyeli yüksek bölgelerde yürütülecek projeleri inceledi.

Ersoy, bölgenin kış sporları, doğa ve kültürel turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu alanlar için bütüncül bir turizm 'master' planı hazırladıklarını açıkladı.

"HAKKARİ ARTIK YÜKSELEN TURİZMİ VE KÜLTÜRÜYLE ANILACAK"

Proje, Hakkari'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel mirasıyla da uluslararası bir turizm merkezi haline gelmesini amaçlıyor.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin detayları şu sözlerle aktarıldı:

Terörsüz Türkiye vizyonuyla Hakkari'de turizm hamlesi başlıyor!



Yıllarca terörle anılan bu toprakları artık kültürle, sanatla ve turizmle dünyaya tanıtacağız. Hakkari'de bugün temaslarda bulunan Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, şehrin turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla ele alacak kapsamlı bir turizm master planı hazırladıklarının müjdesini verdi.



Cilo Sat Buzul Gölleri, Cennet-Cehennem Vadisi ve Hakkari Kayak Merkezi'nde yürütülecek projeleri yerinde inceleyen Ersoy, İran sınırındaki Esendere Beldesi'nde halk kütüphanemizin açılışını yaptı. Böylece, Hakkari'de 6'ncı halk kütüphanemizi de hizmete sunarak eğitime ve gençliğe önemli bir yatırım daha kazandırdık. Hakkari artık sadece yüksek dağlarıyla değil; yükselen turizmi, kültürü ve geleceğe güvenle bakan insanıyla anılacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ÜLKEMİZİN ÖNÜNE YEPYENİ KAPILAR AÇACAK"

Bakan Ersoy'un ziyaretinde, İran sınırındaki Esendere Beldesi'nde, bakanlığın altıncı halk kütüphanesinin açılışı da gerçekleştirildi.

Ersoy, açılış sırasında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak ve Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım olarak süreci başlatmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 62 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST ZİYARET ETTİ

Bu adım, bölgede eğitim ve kültürel altyapıyı güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2024 yılında 62 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen turizmde rekor kırarken, Hakkari'deki bu dönüşüm, sürdürülebilir turizm ve bölgesel kalkınma açısından kritik bir rol oynayacak.

HAKKARİ'NİN GELECEĞİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bakanlık, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla Hakkari'nin geleceğini yeniden şekillendirmeyi ve bölgenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Bu süreç, hem yerel halkın refahını yükseltmeyi hem de Türkiye'nin turizmdeki küresel konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.