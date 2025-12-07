Hakkari'de yoğun yağışlar uçak seferlerini durdurdu

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
- Aralıksız devam eden yağış nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
- Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak durduruldu.
Türkiye'nin doğusunda soğuk hava hakim.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış sebebiyle uçak seferleri iptal edildi.
Yağmur, Yüksekova'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
HAVA TRAFİĞİ DURDU
Yağıştan hava trafiği de etkilendi.
Yağışın aralıksız devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.