HAKMAR ve TATBAK soruşturmasında 22 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 22’si, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasında, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk da bulunuyor. Doruk dahil 22 kişi tutuklama, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

26 ZANLIDAN 22'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlıktan faydalandığı, 1’inin ise özel ailevi durumu nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Aralarında HAKMAR-TATBAK'ın sahibinin de olduğu 26 kişiden 22'si tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin koordinasyonuyla 15 Temmuz'da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, HAKMAR ve TATBAK marketlerinin sahibi Zeki Doruk ile meslekten ihraç edilen polis memuru Cengiz Güneş’in de aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk’un evinde yapılan aramalarda, FETÖ ile bağlantılı çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Doruk’un, örgütün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye'deki FETÖ mensuplarına düzenli para aktardığı ve bu finansal trafiğin HAKMAR Şirketler Grubu üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Ayrıca Doruk’un, “kurban bağışı”, “hac parası” ve “Zaman gazetesi aboneliği” gibi gerekçelerle örgüt için yardım topladığı, örgütle bağı süren kişileri marketlerinde çalıştırdığı belirlendi. Sancaktepe’de bulunan HAKMAR Genel Müdürlük binasında ise çok sayıda şifreli kapı ve üst düzey güvenlik önlemleri olduğu, burada örgütsel toplantıların yapıldığı ve para transferlerinin bu yapılar üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı.

Diğer yandan Cengiz Güneş’in, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev aldığı ve ihraç edilen örgüt mensupları ile yakınlarına nakit yardımlar ulaştırdığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyum atandı.