HAKMAR'a FETÖ operasyonu: 22 şüpheli için tutuklama talebi

Türk güvenlik güçleri, FETÖ’nün Türkiye’deki tüm yapılanmalarına karşı kararlı ve etkin bir mücadele yürütüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, örgütün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik önemli operasyonlarla devam ediyor.

26 GÖZALTI

Bu kapsamda, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’nün güncel finans yapılanması hedef alındı.

Örgütün finans kaynağı olarak kullandığı HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk’un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve 21 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Şüphelilerden biri, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanması nedeniyle, 1 şüpheli ise özel ailevi durumu nedeniyle serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün finans kaynağı olarak kullanıldığı belirlenen HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Z.D., örgüt kuryesi olduğu belirtilen ve polislikten ihraç edilen C.G. ile birlikte toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN ÖRGÜTE PARA AKTARDI

Operasyonlarda, şirketlerin FETÖ’ye finansman sağladığına dair çok sayıda materyal ele geçirildi.

Z.D.’nin, yurt dışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt üyelerine düzenli para transferi yaptığı ve bu faaliyetlerde HAKMAR ile TATBAK’ı kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, Sancaktepe’deki Hakmar genel merkezinde örgütsel toplantılar için şifreli kapılarla korunan özel bölmeler bulunduğu belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atamasıyla birlikte şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Operasyonun, FETÖ’nün ekonomik yapısının çökertilmesine yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi.