Abone ol: Google News

Halk TV'de dalga konusu olan yayın: Canlı Atatürk heykeli performansı

Halk TV ekranları yine ilginç bir ana sahne oldu. Görkemli Hatıralar isimli programda Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi bir fotoğrafının, heykel gibi boyanan kişilerle canlandırılması sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 14:10 Güncelleme:

CHP'lilerin heykel aşkı bitmek bilmiyor.

Halk TV ekranlarında yayımlanan Görkemli Hatıralar isimli programda yaşanan ilginç anlar gündem oldu. 

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI 'YAŞAYAN HEYKEL' YAPTILAR

Programda, Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi bir fotoğrafı, birebir şekilde canlandırıldı.

Siyah boyalı kıyafetlerle heykel görünümü verilen kişiler, izleyicilerin karşısına "yaşayan heykel" olarak çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Programdaki heykel-canlandırma sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı, "Uşak susuz, Halk TV şovda" yorumları yaparken, yayın kısa sürede dalga konusu haline geldi.

KENTTE SU PROBLEMİ SÜRÜYOR 

Uşak’ta en temel ihtiyaç olan su, haftalardır vatandaşların en büyük problemi olmaya devam ediyor.

Kentin birçok mahallesinde çeşmelerden günlerce su akmıyor.

CHP'li Uşak Belediyesi’nin kronikleşen soruna çözüm bulamaması halkı mağdur ediyor.

GÜNDE 6 SAAT SU VERİLİYOR

Kente içme suyu sağlayan baraj olan Küçükler’de su tamamen bitti.

Geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada şehre günde sadece 6 saat su verileceği açıklanmıştı. 

Gündem Haberleri