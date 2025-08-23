Halk TV'de dalga konusu olan yayın: Canlı Atatürk heykeli performansı Halk TV ekranları yine ilginç bir ana sahne oldu. Görkemli Hatıralar isimli programda Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi bir fotoğrafının, heykel gibi boyanan kişilerle canlandırılması sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'lilerin heykel aşkı bitmek bilmiyor. Halk TV ekranlarında yayımlanan Görkemli Hatıralar isimli programda yaşanan ilginç anlar gündem oldu. ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI 'YAŞAYAN HEYKEL' YAPTILAR Programda, Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi bir fotoğrafı, birebir şekilde canlandırıldı. Siyah boyalı kıyafetlerle heykel görünümü verilen kişiler, izleyicilerin karşısına "yaşayan heykel" olarak çıkarıldı. SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU Programdaki heykel-canlandırma sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Uşak susuz, Halk TV şovda" yorumları yaparken, yayın kısa sürede dalga konusu haline geldi. KENTTE SU PROBLEMİ SÜRÜYOR Uşak’ta en temel ihtiyaç olan su, haftalardır vatandaşların en büyük problemi olmaya devam ediyor. Kentin birçok mahallesinde çeşmelerden günlerce su akmıyor. CHP'li Uşak Belediyesi’nin kronikleşen soruna çözüm bulamaması halkı mağdur ediyor. GÜNDE 6 SAAT SU VERİLİYOR Kente içme suyu sağlayan baraj olan Küçükler’de su tamamen bitti. Geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada şehre günde sadece 6 saat su verileceği açıklanmıştı. Gündem Haberleri Ali Erbaş: Soykırımcı siyonistler Müslümanlar için en büyük tehdittir

Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi