Hamas, ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

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İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar 54 bine yakın masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

Ancak son yaşanan gelişme, Gazze'de masumların kurtulması için ateşkes olabileceğine yönelik umutları artırdı.

Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

70 GÜNLÜK ATEŞKES VE REHİNE TAKASI

Hamaslı yetkililer, ABD'nin garantörlüğü altında kalıcı ateşkes için müzakerelerin süreceğini bildirdi.

Anlaşma, 70 günlük bir ateşkesi ve iki grup halinde 10 rehinenin salıverilmesini içeriyor.

Kaynak, "Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan 10 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor." dedi.

Teklif ayrıca İsrail'in aralarında uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkumu serbest bırakmasını öngörüyor.

İSRAİL'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Hamas'tan yapılan açıklamada, herhangi bir ek şart aramaksızın ateşkes teklifinin kabul edildiği kaydedildi.

İsrail basını, bugünkü haberlerinde ateşkes teklifinin Hamas kabul etse bile Tel Aviv yönetimi tarafından reddedileceğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, henüz ateşkes teklifine ilişkin bir açıklama yapmadı.