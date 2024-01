ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim süreci başladı.

Yerel seçim sürecine girilmesiyle beraber, siyasi partiler de adaylarını tek tek duyurdu.

Adaylarını hızlı bir şekilde açıklayan ise AK Parti oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'un ilçelerindeki adayları da açıkladı.

İzmir'in ilçe belediye başkan adayları ise bugün belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, önemli mesajlar verdi.

"Bu anlamlı tarihi buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz..." diyerek konuşmasına başlayan Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"Belediyecilik denilince akla AK Parti gelir"

"1 haftadır İzmir'i dolaşıyorum"

"Bizim tek derdimiz İzmir'dir"

"Yeni bir hikaye yazacağız"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisiyim"

Bu kardeşiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisidir.



Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim tek cümlesi "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir.



İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkamızda olduğunu bileceğiz, biliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanım, Sizlerin belediyecilikteki tecrübesi, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma konusundaki kararlılığınız, hepimiz için bir ilham kaynağıdır.



Bu kararlıktan ilham alarak; İzmir'imizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz.



İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız… İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz…