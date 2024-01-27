Hamza Dağ: Belediyecilik denilince akla ilk AK Parti gelir AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim süreci başladı.

Yerel seçim sürecine girilmesiyle beraber, siyasi partiler de adaylarını tek tek duyurdu.

Adaylarını hızlı bir şekilde açıklayan ise AK Parti oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'un ilçelerindeki adayları da açıkladı.

İzmir'in ilçe belediye başkan adayları ise bugün belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, önemli mesajlar verdi.

"Bu anlamlı tarihi buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz..." diyerek konuşmasına başlayan Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"Belediyecilik denilince akla AK Parti gelir"

12 yıl milletvekilliğini yaptığım, her bir köşesinde izler bıraktığım, güzeller güzeli İzmir'imizin büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur ve heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum.



Sayın Cumhurbaşkanım; belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki yüksek başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu ve uyguladığı belediyecilik modeliyle mümkün oldu.



Bugün bu belediyecilik modeli bir kar topu misali büyüyerek gönül coğrafyamıza da sığmayacak şekilde çok geniş coğrafyalara ulaştı.



Sizin bize çizdiğiniz bu yolda bizlere duyduğunuz güven için, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığına layık gördüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.



İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

"1 haftadır İzmir'i dolaşıyorum"

1 haftadır İzmir'in sokaklarını, caddelerini adım adım dolaşıyorum. İlk andan itibaren bizlere samimiyetle yaklaşan, sevgiyle kucaklayan, desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarımıza, kanaat önderlerimize, esnaflarımıza, kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla tüm İzmirli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.



Ziyaretlerimizde bir kez daha anladım ki; güzeller güzele İzmir'e hizmet etme yolculuğunda bir ömür değil bin ömür feda edilir.

"Bizim tek derdimiz İzmir'dir"

Bizim tek derdimiz İzmir'dir. İzmir'imizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Her alanda potansiyelini ortaya çıkarmaktır. İzmir markasını yeniden zirveye taşımaktır. Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır.



31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşerilerimize gece gündüz demeden anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşerilerimizin gönlüne gireceğiz.

"Yeni bir hikaye yazacağız"

Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka Bey ve Umur Bey'lerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, bağrında Zübeyde Hanım barındıran bu şehirlde, yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.



Ve sevgili kardeşlerim, inşallah hep birlikte muvaffak olacağız. Çünkü 1 Nisan sabahından itibaren benim İzmirli hemşehrilerim başka bir güne merhaba demek istiyor.



Trafik çilesi bitmiş, Alt yapı ve üst yapı meseleleri hallolmuş, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahada, sahil turizminin kalbi, deniz ticaretinin merkezi olmuş, gerçek bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir istiyor.



İnşallah, 31 Mart'tan sonra bunu el birliğiyle mümkün kılacağız. Çünkü biz İzmiriz, başarabiliriz diyoruz.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisiyim"

Bu kardeşiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisidir.



Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim tek cümlesi "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir.



İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkamızda olduğunu bileceğiz, biliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanım, Sizlerin belediyecilikteki tecrübesi, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma konusundaki kararlılığınız, hepimiz için bir ilham kaynağıdır.



Bu kararlıktan ilham alarak; İzmir'imizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz.



İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız… İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz…

"İzmir yeter bu çile bitsin" diyor"

Kıymetli İzmirliler. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan 30 ilçemizin Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Bu adaylarımızın her biri ilçelerinin emini olmak için gece gündüz mücadele edecek. İlçelerimiz güzelliklerine güzellik katacak.



Ve İzmir'imiz, İzmir derin bir nefes alacak. "İzmir yeter bu çile bitsin" diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz.



Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? İzmir'de bir tarih yazmaya hazır mısınız?



Allah'ın izniyle biz de hazırız ve kararlıyız. İzmire sevdalandık, İzmire bağlandık. Artık ayrı gayrı olmaz diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

İzmir'de seçim şarkısı belli oldu

AK Parti'nin İzmir'de belirlediği seçim şarkısı, dillere dolandı. "Biz İzmir'e Bağlandık" başlığıyla yayınlanan şarkının sözleri ise şu şekilde;

Hep birlikte koşalım güçlü hayallere

Neden koşarsın hâlâ boş vaatlerde

Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende

Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir’de

Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde

Eski bir sevda bu İzmir’in uğrunda

Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde

Dünya dursa bile İzmir uğrunda

Sevdik, sevdalandık

Biz İzmir’e bağlandık

Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz

Duysa, alem duysa

Dert etme çözüm burda

Artık başarabiliriz olacak olacak