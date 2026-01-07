Hasan Ufuk Çakır, AK Parti grup toplantısına geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyasette dengeler değişmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki muhaliflerden kurtulmanın yolunu arıyor.

İhraç edilmeye hazırlanan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır.

PROTESTOSU İLE GÜNDEM OLDU

Hatırlanacağı üzere CHP'li Çakır, partisinin politikalarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu gündemine bağlı yaşamasını eleştiren Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da partisinin milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi de protesto etmişti.

AK PARTİ'YE GEÇİYOR

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor.

Çakır'a rozetini, birazdan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.

İLK SÖZLERİ

Bugün rozetini takmak üzere AK Parti grup toplantısına gelen Çakır, şöyle konuştu;

"Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur.

"ÜLKESİNİ BATI'YA ŞİKAYET EDENLERİ KİMSE TANIMAZ"

İngiltere ve Almanya'ya ülkesini şikayet eden ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz."