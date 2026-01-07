Hasan Ufuk Çakır: İki başkomutan var, biri Atatürk diğeri Erdoğan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, daha sonra partisine yeni katılan üç milletvekiline parti rozetlerini taktı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

CHP'den baskı sonrası ayrılan Hasan Ufuk Çakır, rozet törenin ardından desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim. Bu millet hakikatin yanındadır. Allah utandırmasın. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Selam duruyorum." dedi.

ASKER SELAMI VERDİ

Bu sözleri kullanan Çakır, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek asker selamı verdi.

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

CHP'nin sandalye sayısı 138'e gerilerken, MHP'nin sandalye sayısı 47'de kaldı.